Millonarios, Pasto, Junior y Tolima buscan dos cupos a la final de la Liga

Después de 20 jornadas del campeonato regular y cinco de los cuadrangulares semifinales, estos equipos tendrán la oportunidad de bordar una nueva estrella a su escudo en la final del primer torneo del año en Colombia.



En el Grupo A, Millonarios, el líder de la zona con 11 puntos, tendrá la ocasión de volver a una final del fútbol colombiano después de dos años, cuando obtuvo su título número 15 al derrotar a su rival histórico, Independiente Santa Fe.



Los 'embajadores' enfrentarán al eliminado América de Cali en el estadio El Campín de Bogotá, en donde los locales están invictos desde el pasado 17 de abril cuando cayeron con el Tolima.



Los dirigidos por el exseleccionador de Colombia y Costa Rica Jorge Luis Pinto, necesitan de una victoria en su feudo para lograr la tan ansiada clasificación, en caso de empatar o perder, estarán a la espera del partido entre Deportivo Pasto y Unión Magdalena, del que necesitan que el primero no gane.



El club 'escarlata' llega después de una dura derrota como local ante el Deportivo Pasto, tras la cual sus hinchas invadieron el campo de juego y obligaron a la suspensión del partido.



En el otro encuentro que se disputará en el estadio Municipal de Ipiales, el Pasto, que es segundo con 10 puntos, uno menos que Millonarios, deberá derrotar a Unión Magdalena pero además estará a la expectativa del encuentro en Bogotá, en donde necesita que el América saque por lo menos un empate.



Para esta trascendental lance, 'los volcánicos' recuperaron al volante Camilo Ayala, quien ingresa en la convocatoria después de superar una lesión en el muslo derecho, pero a su vez pierden al lateral Mairon Quiñones, quien sufrió una molestia en el ojo.



De llegar a la final, el conjunto de Pasto volverá a disputar el título del torneo colombiano después de siete años, cuando perdió con Santa Fe.



En la otra liguilla, la B, Junior tomó el mando con los mismos nueve puntos que el Deportes Tolima pero con ventaja por la diferencia de gol y deberá derrotar al eliminado Atlético Nacional en Medellín si quiere clasificar a la final.



Los de Barranquilla deberán ganar para avanzar sin depender de resultados, en caso de empate o derrota deberán esperar que el Tolima no sume puntos en su visita al Deportivo Cali.



El equipo 'tiburón' llega a la definición del grupo después de derrotar 2-0 al Cali y eliminarlo de la lucha por el campeonato.



Después del partido, el entrenador del Junior, el colombo-uruguayo Julio Comesaña, señaló que a pesar de la atípica semana que tuvo el club por la convocatoria del delantero Luis Díaz a la selección colombiana, su equipo se repuso y llegó con opciones de final a la última fecha de cuadrangulares.



En el otro partido del Grupo B, Deportes Tolima debe derrotar al Cali en el estadio de Palmaseca. A los 'pijaos' no les basta con ganar, sino que deben hacerlo por un número mayor de goles a los que pueda conseguir Junior en su partido contra Nacional.



El equipo de Ibagué tratará de llegar a una disputa por el título, un año después de la obtención de su segunda estrella, en el Torneo Apertura de 2018, donde derrotó a Atlético Nacional.