Octavio Zambrano habla sobre su salida del Deportivo Pasto

Durante la entrevista, el profesor ecuatoriano, Octavio Zambrano, habló sobre los motivos que lo llevaron a salir del equipo: “No puede ser por resultados porque este equipo no lo armé yo, este equipo ya estaba armado, tenía algunos problemas. El equipo no estaba en su mejor momento y nosotros hicimos lo que pudimos”.

Además agregó que su salida se dio porque: “Primordialmente tiene que ver con que no se cumplieron mis haberes, dos meses no se me pagaron, no se cumplió con lo que se contrató, una vez que pasaron dos meses de esa situación, yo di un paso al costado”.

En cuanto a lo que piensa de los jugadores, Zambrano dijo que: “Los jugadores nunca estuvieron al día, ese fue un tema álgido y un tema que incidió en el rendimiento de los jugadores en la cancha”.

Sobre lo que tiene planeado después de su salida, el profesor contó que está evaluando cuál será la mejor opción.

"Mi deseo en este momento es consolidarme en Sudamérica y continuar en Colombia, si es posible, compitiendo con un proyecto serio que apunte a la consecución de objetivos (…) Me gustaría hacerlo con un equipo colombiano”.