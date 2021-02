Por falta de patrocinio esquiadora colombiana está apunto de 'tirar la toalla'

En diálogo con La Hora del Regreso, la esquiadora colombiana, Fiorela D'Croz, nos habló de la difícil situación económica por la que está atravesando, debido a que no cuenta con el dinero suficiente para mantenerse en la competencia que la podría llevar a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.

D'Croz, junto a sus compatriotas Carlos Quintana y Andrew Teall, el pasado 24 de febrero compitieron en las categorías 5 kilómetros para mujeres y 10 kilómetros para hombres del Campeonato Mundial de Esquí Nórdico en Alemania.

En medio de la competencia, nuestra colombiana consiguió un registro de 18:56,6, lo que le permitió ubicarse en el puesto 36 de la tabla general, a 7:08,3 de Baiba Bendika, quien ganó la prueba.

Fiorela D'Croz comentó en los micrófonos de W Radio que desde hace un año decidió participar en este deporte, por lo que ha conseguido gran admiración por parte de los medios de Noruega y Suecia. "Acá han sido muy generosos conmigo, a ellos les parece magnifico el avance que he tenido en apenas un año. Se han sentido honrados".

Sin embargo, y a pesar del buen desempeño que ha conseguido la deportista, no ha podido contar con el apoyo de algún patrocinador ni tampoco del Gobierno, para poderse mantener en la búsqueda de su sueño.

"No cuento con el apoyo de ningún patrocinador, cada día el recurso se agota. Estoy pensando en que voy a tener que abandonar el sueño, porque no tengo más plata, ya no sé qué más inventarme para poder seguir", aseguró D'Croz.

La deportista resaltó que durante el año que ha entrenado y ha estado en competencia, ha tenido que aprender por sí sola, porque no cuenta con un instructor, "en este momento estoy sin entrenador, tener uno vale mucho". E insistió que en su situación conseguir cualquier cosa tiene un gran costo, "comer alojarme, transportarme, todo es complicado".

Por último, la deportista hizo una invitación para que algún patrocinador se una a apoyarla. "Necesito un patrocinador que me ayude, que quiera apostarle a este sueño. Me pueda ayudar a lograr ser la primera colombiana en ser una atleta de verano y de invierno".