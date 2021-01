Reinaldo Rueda dice que no es cierto que ya sea el técnico de la Selección Colombia

Reinaldo Rueda afirmó que no es cierto que ya sea el nuevo seleccionador de Colombia después de que medios locales dijeran el jueves que llegó a un acuerdo con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) para dejar la dirección de la 'Roja' y asumir el mando en el equipo de su país.



"Muchos amigos me han llamado para felicitarme, pero debo decir que no es cierto que sea el técnico de la selección", afirmó Rueda, de 63 años, al diario El Colombiano.



El exseleccionador de Ecuador y Honduras manifestó además que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) "aún no confirma nada" y que no sabe "por qué algunos periodistas se prestan para decir" que es el entrenador.



Para concretar su salida de la selección chilena, Rueda deberá pagar una indemnización de aproximadamente 500.000 dólares a la federación, menos de la cuarta parte de lo estipulado originalmente en la cláusula de rescisión de su contrato de trabajo, donde la cifra era superior a los dos millones de dólares.



El presidente de la ANFP, Pablo Milad, comentó a la prensa local que "ya se establecieron las situaciones con los agentes correspondientes, con los abogados correspondientes y falta finiquitar un par de detalles".

Bajo las órdenes del técnico colombiano, que llegó a encabezar el proceso de selección chileno en enero de 2018, La 'Roja' disputó un total de 27 partidos, de los que ganó nueve, empató ocho y cayó en diez oportunidades.



De ser confirmado como seleccionador de Colombia, Rueda tendrá su segunda etapa en el equipo de su país luego de haber asumido la dirección del equipo en 2004 tras la salida de Francisco Maturana.



En las Eliminatorias al Mundial de Alemania 2006, el entrenador recibió al equipo con un punto de doce posibles y estuvo de llevar al equipo a la Copa del Mundo pero no le alcanzó, pues quedó a un punto de la repesca.