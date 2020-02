Robert Farah volverá a competir: no hubo falta al régimen de control al dopaje

A través de un comunicado, la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés de International Tennis Federation) anunció que levanta la suspensión impuesta al tenista colombiano Robert Farah, luego de dar positivo en la sustancia boldenona durante un control antidopaje en octubre de 2019.

Nos llena de orgullo y de felicidad poder anunciar que Robert Farah vuelve a competir!.

Gracias por habernos permitido ayudarte en este proceso ante la ITF @RobertFarah_ y por toda la confianza en nosotros. pic.twitter.com/EBjLMuYOCd — CENTRAL (@CENTRALAGENCIAD) February 10, 2020

Según el documento, el deportista se reintegrará a la competencia después de que la organización estableciera que no cometió falta al régimen de control al dopaje en la prueba mencionada.

Sobre el levantamiento de carácter inmediato de la suspensión, que le permite a Farah competir sin restricción a partir de ahora, la organización explica:

“La muestra fue tomada fuera de competencia y la presencia de la sustancia no repercutió en el resultado de competición alguna (…) la presencia mínima de boldenona en la muestra de Farah tomada el 17 de octubre de 2019 no fue intencional en la medida que él no sabía que la carne que consumió contenía boldenona y no había alertas que le indicaran que consumir esa carne pudiera llevarlo a un resultado positivo en un control al dopaje”.

Así, explica la organización que la concentración de boldenona en el organismo del deportista fue “extremadamente baja”, por lo que no había evidencia de que hubiera consumido una sustancia diferente entre la ingesta de carne y el momento de la prueba.

Posteriormente, otra prueba practicada al deportista el 28 de diciembre arrojó resultado negativo de cualquier sustancia prohibida y por eso la organización concluye que no tuvo ninguna influencia en el rendimiento de Farah.

Farah, quien se coronó campeón de dobles de los Abiertos de Wimbledon y Estados Unidos en 2019 junto a su compañero Juan Sebastián Cabal, es el número uno del ránking de dobles de esa categoría. En el mismo comunicado, el deportista agradece a su familia y a su amigo y compañero Juan Sebastián Cabal, además de destacar a sus patrocinadores Colsanitas, Mizuno, Peugot y Hublot, y a sus fanáticos por el apoyo que le proporcionaron en ese momento crítico.