Seguimos viviendo el fútbol que nos ha transmitido Pékerman: Falcao

La Copa América que tendrá lugar en Chile, contará con la participación de grandes futbolistas como Lionel Messi, Neymar, Alexis Sánchez, Edinson Cavani, entre otros. La plantilla colombiana presentará las gambetas de James Rodríguez, Radamel Falcao García, Carlos Bacca y 20 jugadores más que le devuelven la esperanza a una nación con sin sabor de la Copa Mundial 2014.



Frente a este nuevo reto, 'El Tigre' afirmó sentirse muy contento de poder participar en la Copa América, quien por encima de la situación con el Manchester United, ha tenido como foco durante toda la temporada, la edición de este torneo. Agregó que su preparación ha sido guíada a la competición de selecciones más antiguo del mundo y aprovechando entrenamientos de calidad.



Respecto al enfrentamiento con uno de los grandes equipos favoritos, Brasil, Falcao señaló que "han contratado un director técnico con la suficiente experiencia para saber cómo jugar este tipo de torneos y más allá del jogo bonito que tienen los brasileros, este entrenador va a ir por lo que realmente les interesa, manteniendo siempre un equilibrio", argumentando que ésta ha sido una de las fortalezas en la experiencia como cabeza de plantillas y destacó que se puede encontrar a un equipo carioca mucho más balanceado. Enfatizó que la competencia en la Copa América puede ser mucho más complicada de lo que parece porque los equipos sudamericanos son mucho más aguerridos, tienen picardía, malicia y se han equiparado los niveles, a diferencia de lo que puede suceder en un mundial, donde la suerte es un factor determinante para ser ubicado en los diferentes grupos, llegando a encontrarse con equipos fuertes en octavos o cuartos de final.



En relación con el combinado cafetero dijo que es un nuevo proceso que inicia la Selección Colombia, donde se han reunido futbolistas de las nuevas generaciones y que se van afirmando en este equipo que lleva compitiendo junto durante varios años, lo que les ha otorgado mucha confianza, credibilidad ante el público y la hinchada, manteniendo así, el pensamiento y la manera de vivir el fútbol que les ha transmitido el técnico, José Pékerman. Sin embargo, manifestó que tanto él, como muchos de sus compañeros no han mantenido el ritmo del juego a diferencia de otros de los convocados por el colombo argentino "han tenido algunas lesiones pero lo importante es que ya estamos recuperándonos y que podemos estar a punto para la copa.



En relación a su desempeño personal, considera que su titularidad en el equipo podría mantenerse debido a su nivel de competencia, dejando la decisión en manos del cuerpo técnico. También dijo que la plantilla colombiana puede competir con cualquier selección sudamericana, manteniendo cierta equidad en el nivel de juego, viendo este aspecto como posibilidad de crecimiento de los futbolistas "los equipos sudamericanos en la Copa del Mundo demostraron que hubo un progreso, que las selecciones están a un altísimo nivel para competir con cualquier selección. lo que se podrá ver reflejado en la Copa América, incluso los equipos que no fueron al mundial tienen un gran equipo".



A propósito de su participación en el Manchester United reveló que más que el cariño de la gente o del cuerpo técnico, necesita encontrar un lugar en donde pueda jugar, señalando que su objetivo era que la próxima temporada fuera diferente, buscando un espacio beneficioso para él. Señaló que no se trataría de la adaptación al Manchester United, señalando que Van Gaal tiene una filosofía diferente a la acostumbrada.



En cuanto a su futuro dijo que inmediatamente está esperando la Copa América, sin preocuparse por la elección de un club.