Ser el hijo de Juan Pablo Montoya es muy difícil: Sebastián Montoya

En conversación con Vicky Dávila, Sebastián Montoya de 14 años, hijo del reconocido corredor bogotano, Juan Pablo Montoya, comentó desde cuando empezó a dedicarse a este deporte: “Empecé a los 3 años, al principio no me gustaba este deporte, pero desde los 7 años cuando me dieron un carro más rápido decidí empezar mi carrera”.

Por supuesto, durante de la entrevista se refirió a su papá, quien además es su entrenador: “Es uno de los mejores pilotos que existe y que he visto correr, que sea mi papa es lo máximo. Sin él no podría estar donde estoy donde estoy hoy”.

Sobre la relación que mantienen como entrenador y deportista dijo que: “Mi papá como papá es muy bueno y querido, cuando es entrenador es muy exigente, no puedo relajarme porque siempre habrá alguien que trabaja más que uno, pero eso me gusta porque me exige a ser mejor.”

En cuanto a sus estudios, Montoya comentó que: “Este año me cambiaron del colegio, el año pasado hacia tareas en el avión pero ahora en el nuevo colegio todo se hace desde la Tablet porque todo es online”.

Para finalizar, el joven deportista dijo que su meta para los próximos 5 o 6 años será ser parte de la Fórmula 1.