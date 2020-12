Sergio Vélez es reconocido como el mejor arquero en Mundial de Fútbol Arena en Brasil

Vélez, de 26 años, que fue uno de los jugadores fundamentales para el equipo ocupará el tercer lugar en este evento, realizado en la ciudad de Rio de Janeiro, en Brasil.

El arquero que llegó a participar por primera vez con la Selección Colombia, es un oficial de naval de la Marina Mercante, que le apostó a seguir la pasión de toda su vida, el fútbol: “Esta oportunidad se dio por una persona que sabía que me gustaba mucho jugar al fútbol arena, me postuló al equipo. (…) La preparación fue difícil por motivo del COVID, así que me tocó entrenar solo y contratar un entrenador personal de arqueros".

Colombia disputó el tercer lugar del podio con Uruguay, que finalizó en tiempo regular con un empate de 4-4, y que para definir el marcador final se llevó a penales, donde el cartagenero deslumbró con su brillante actuación y concedió a los cafeteros los puntos necesarios.

Para el próximo año el arquero espera ser convocado para los campeonatos en Bolivía y Canadá y seguir brindándole más alegrías al país.

