Simone Biles asegura que debió renunciar “mucho antes” de los Olímpicos de Tokio

La gimnasta estadounidense Simone Biles se refirió una vez más sobre su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La deportista reveló que debió renunciar antes de las justas por su salud mental.

En una entrevista realizada por el New York Magazine, Biles se refirió sobre el episodio de abuso antes de llegar a los Olímpicos. Allí aseguró que el trauma fue “demasiado”.

Simone Biles aseguró que debió alejarse “mucho antes” de los últimos Juegos Olímpicos, en los que en medio de la competencia se retiró para cuidar su salud mental y una crisis de ansiedad que estaba afrontando.

“Si miras todo lo que he pasado durante los últimos siete años, nunca debería haber formado otro equipo olímpico. Pero no iba a dejar que se llevara algo por lo que he trabajado desde que tenía seis años. No iba a dejar que me quitara esa alegría. Así que lo superé todo el tiempo que mi mente y mi cuerpo me lo permitieron”, dijo la estrella de la gimnasia artística.

También aseguró que estaba visitando a un terapeuta antes de llegar a Tokio, pero la ansiedad la llevó a retirarse en plena competencia. Sobre el trauma sufrido por el abuso del equipo médico en cabeza de Larry Nassar, dijo: “hace 18 años que hago gimnasia. Me desperté, lo perdí. ¿Cómo se supone que voy a seguir con mi día?”.

Vale resaltar que Nassar enfrenta una cadena perpetua. Justamente Simone Biles reveló detalles de la carga de lidiar con la presión del abuso mientras se presentaba en Tokio en una audiencia del Senado sobre el manejo del FBI en el caso.