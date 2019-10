Tenía que priorizar entre mi familia y el equipo, así que opté por mi familia: Alexis G.

El director técnico colombiano, Alexis García, hace un par de semanas salió de la dirección del Deportivo Pasto, es por esto que se refirió durante el programa sobre los planes que tiene ahora y sus nuevos proyectos: “Por ahora estoy dedicado a mi familia, recuperando las cosas que necesitaba recuperar”.

Sobre la salida del equipo comentó que: “Yo tuve que salir, tenía muy buena relación con todas las personas, pero tenía que priorizar entre mi familia porque había un problema de salud y el equipo, así que opte por mi familia, pero con mucho dolor. Espero que el equipo recupere la esencia que venían demostrando”.

En cuando a su posible regreso, dejó claro que: “He recibido propuestas en el país y por fuera, lo que hice con el Pasto demostró mi talento, pero yo la verdad de Bogotá no me puedo ir, por lo menos hasta diciembre no me puedo ir”.

Para finalizar, García comentó sobre La Equidad: “La Equidad es un equipo que nunca saldrá de mis afectos (…) Hasta hoy no hemos hablado de volver al equipo, pero es una opción. En este momento yo no me puedo mover de Bogotá”.