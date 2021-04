"Va a salvar al fútbol": presidente del Atlético de Madrid defiende la Superliga

El pasado 19 de abril, el Atlético de Madrid confirmó su adhesión a la Superliga Europea, convirtiéndose así en uno de los representantes españoles (junto a Real Madrid y Barcelona) y que, según el club rojiblanco, pretende ser "la mejor competición deportiva de clubes del mundo".

"El Atlético de Madrid ha llegado a un acuerdo con once de los clubes de fútbol más importantes de Europa para formar una nueva competición, la Superliga, que estará gobernada por sus Clubes Fundadores y que nace con la voluntad de ser la mejor competición deportiva a nivel de clubes del mundo", señaló a través de un comunicado en su página web.

En diálogo con La W, Enrique Cerezo, presidente del club, se refirió a las críticas que ha recibido esta iniciativa y advirtió que el fútbol es un negocio y la única forma de salvarlo es unir fuerzas para lograrlo.

"La Superliga en baloncesto está prácticamente inventada en Europa (...) creo que (la Superliga) va a fortalecer al fútbol. El fútbol es un negocio y la única forma de salvarlo es juntarnos. No entraré en la discusión de si perjudica o no", aseguró.

Sobre las razones de la adhesión del club a la Superliga, Cerezo respondió: "Actuamos como cualquier equipo de cualquier liga al que hubieran invitado. Esto favorece a las ligas de cada país".