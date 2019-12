Valle del Cauca consiguió 424 medallas en los Juegos Nacionales

El Valle del Cauca logró 165 medallas de oro, 138 de plata y 121 de bronce para un total de 424 medallas en los Juegos Nacionales. Para esto, Carlos Felipe López, gerente general de InderValle, habló durante el programa sobre el rendimiento de los colombianos en esta competencia: “Hemos hecho cambios grandes en la entidad. Hicimos un trabajo planeado en estos 4 años, lo que nos permitió fortalecernos deportivamente y como estructura de trabajo. Empezamos a pensar en la recuperación del deportista y con eso nos aseguramos en tener deportistas más sanos y con mejor nivel”.

Sobre los escenarios en los que se presentaron los Juegos, López dijo que: “De la magnitud de estos Juegos Nacionales, me atrevería a decir que los escenarios, lo que compete a Cartagena, estuvieron en óptimas condiciones. Al escenario de Nilo, Cundinamarca, hace mucho no se le invierte. Tiene condiciones que benefician a unos y a otros no por aquello de la iluminación”.