[Video] Descubren a jugadores del Junior 'pasados de copas' tras la eliminación

Después de la eliminación del Junior de Barranquilla ante Millonarios por el torneo colombiano, los hinchas del equipo ‘Tiburón’ no quedaron para nada contentos, y ahora mucho menos luego de conocerse varios videos donde se ven algunos jugadores descubiertos en una fiesta en la playa.

A través de Twitter se conoció que Willer Ditta, Luis ‘el chino’ Sandoval y Daniel Moreno estaban de celebración en una de las playas del Atlántico. Estos jugadores venían de actuar en la derrota 2-0 ante Millonarios. Otro que también se encontraba junto a ellos fue Jefferson Gómez que no tuvo minutos en el partido, pero sí había viajado Bogotá con el equipo.

Muchos hinchas se preguntaron por qué celebraban si el equipo venía de ser eliminado solo un día antes. Por lo que varios de ellos, indignados, exigieron la salida de estos jugadores, quienes no lograron defender la ventaja para evitar la eliminación, además el Junior ya estaba en el ojo del huracán luego de protagonizar una pelea con futbolistas de Millonarios.

Por otro lado, muchos no solo han criticado que estos jugadores se encuentren de fiesta y pasados de copas, sino que además no estén cumpliendo ningún cuidado de bioseguridad debido a la compleja situación que atraviesa el país por la pandemia. Cabe destacar que no se ha podido establecer si la celebración sí tuvo lugar este lunes festivo, como aseguran los hinchas.

Las bellezas de Junior, Sandoval, Ditta, Daniel Moreno y Otros, celebrando la eliminación @HENRYFOREROJ @Susanadeleonc pic.twitter.com/PStYYx28KC — Gustavo Quintana (@Gustavo53492295) June 14, 2021