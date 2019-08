Wilmer Cabrera no será más el entrenador del Dynamo de Houston

El Dynamo de Houston anunció el pasado martes el despido del entrenador colombiano Wilmer Cabrera y su puesto será ocupado por lo que resta de temporada, de forma interina, por el asistente Davy Arnaud.



El despido de Cabrera, que llevaba dos temporadas y media al frente del equipo, se da después que el Dynamo ha entrado en una racha perdedora con marca de 2-1-11 en los últimos 14 partidos que ha disputado.

(Lea en w: Niko Kovac pide más fichajes para el Bayern)



El Dynamo había tenido un buen comienzo de temporada con marca ganador de 7-2-2, que le permitió ocupar los primeros lugares de la Conferencia Oeste.



Pero la eliminación de la US Open Cup, en la que defendía el título de campeón, que logró la pasada temporada, ante el Minnesota United (2-3) después de llegar al descanso, en su campo, con la ventaja de 2-0, fue el punto de inflexión perdedora para el equipo que no ha podido cortar.



Tras las derrota el pasado domingo por 2-1, de visitantes, ante el Union de Filadelfia, el Dynamo tiene marca perdedora de 9-13-3 y 30 puntos, que los deja en el noveno puesto de la clasificación de la Conferencia Oeste, fuera de los siete primeros que dan derecho a estar en la competición de los Playoffs.



"Nos gustaría agradecer a Wilmer por todo su arduo trabajo y dedicación en el transcurso de las últimas dos temporadas y media con el Houston Dynamo, incluido el título de la Copa Abierta de EE. UU. Del año pasado. Le deseamos todo lo mejor en el futuro", destacó el vicepresidente y gerente general de Dynamo, Matt Jordan, en un comunicado.

(Le puede interesar: No me pareció un mal trino, pero tampoco iba a decir “gracias don Petro”: Egan Bernal)



El directivo del Dynamo señaló que desde la perspectiva del equipo era el momento de hacer un cambio que le pueda dar la oportunidad de luchar por estar en los playoffs.



"En este momento, nosotros como club creemos que el equipo se beneficiará desde una nueva perspectiva al entrar en el último tercio de la temporada y hacer un esfuerzo en la lucha de clasificar a los playoffs".



Cabrera, de 51 años, asumió el cargo de entrenador del Dynamo en la temporada del 2017, llevando al club a los playoffs y luego ganando la US Open Cup en 2018.



El exentrenador del Dynamo deja el cargo con marca perdedora de 32-39-22 durante el tiempo que fue su máximo responsable técnico.

(Lea en W: Harold Rivera analiza presente de Independiente Santa Fe)



Cabrera firmó una extensión de contrato hasta 2020 en marzo de la temporada pasada.



El exdefensor internacional colombiano había entrenado previamente el proyecto de Chivas USA y Rio Grande Valley FC antes de llegar al primer equipo del Dynamo.



Por su parte, Arnaud, de 39 años, un nativo de Nerdeland (Texas), tendrá su primera experiencia como máximo responsable de un equipo de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS), donde también fue jugador con el Sporting Kansas City, Montreal Impact y DC United.



Durante las 14 temporadas que jugó en la MLS, Arnaud también fue llamado siete veces con la selección nacional de Estados Unidos.