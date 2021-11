Debido a la pandemia, el país retrocedió en materia de empleo

El segundo informe Nacional de Empleo Inclusivo, hizo un análisis del impacto que ha tenido la pandemia del Covid – 19 sobre el mercado laboral colombiano, llegando a la conclusión que “para el año 2020 el empleo tuvo un retroceso de alrededor de 20 años debido a las medidas de aislamiento que terminó en la reducción de puestos de trabajo, desplazando la población al desempleo y la inactividad”.

Entre los datos entregados en el informe, se recordó que la tasa de desempleo para ese año alcanzó 16%, incrementándose 5.4 puntos porcentuales frente a 2019, retrocediendo con ello a niveles de desempleo propios de inicios de 2002 y, a su vez, aumentando la brecha de género en términos de ocupación, ya que aumentó en 23,5 puntos porcentuales.

Ante el escenario, se expuso que este retroceso en el mercado laboral “supone una pérdida importante de los avances adelantados en materia de equidad en el país durante los últimos 35 años, añadiendo, que se estima que para las mujeres será mucho más difícil salir de la inactividad dado que 80 % de las horas dedicadas al cuidado directo indirecto del hogar son aportadas por mujeres”.

Otro dato importante, se encontró ligado al tema de educación, allí el informe estimó un retroceso de casi 8 años en algunas dimensiones como son: en la matrícula en programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, para el año 2019 estos programas contaban con 573 mil estudiantes matriculados, para el 2020 quedaron matriculados solo 295 mil, es decir, hubo una reducción del 48,4% del total de estudiantes.

Se informó que, la no presencialidad en la educación básica y media repercutió en el aumento significativo de la inasistencia tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales, mientras que en las ciudades el 16% de los estudiantes no asistieron a clases, en zonas urbanas este porcentaje aumentó casi el doble, y un 30% de estudiantes no asistieron y por tanto presentarán rezagos en el aprendizaje: la cantidad de estudiantes en Colombia por debajo de los niveles mínimos de aprendizaje aumentaría en 23 puntos porcentuales y llegarían a ser el 73 % del total de estudiantes.

Una situación preocupante que se destacó por parte de los expertos que participaron en el análisis, es que los impactos en educación no son inmediatos, ni precisos, dado a que la forma en la que se está midiendo la asistencia escolar puede llegar a invisibilizar a estudiantes que no están recibiendo clases de manera oportuna y con calidad.

Finalmente, se recordó que el segundo Informe Nacional de Empleo Inclusivo, fue realizado por la Fundación Corona, la Asociación Nacional de Empresarios de la ANDI a través de su fundación y USAID a través de ACDI/VOCA.