Imputan fiscalmente a exgobernador de Casanare por proyecto de viviendas VIS

La Contraloría imputó responsabilidad fiscal por $12.087 millones contra el exgobernador de Casanare, Oscar Raúl Iván Flórez Chávez: también contra el constructor Iader Barrios Hernández y otras 13 personas por el daño producido a los recursos públicos de Casanare y Yopal, por las inversiones realizadas para la ejecución del proyecto de vivienda de interés social Torres del Silencio, que se construyó desde 2011, pero no se culminó y presenta “graves problemas estructurales”.

Entre esos, que no cumple la norma sismo resistente y Yopal se encuentra en una zona de alto riesgo de sismicidad, así como:

-Falta de disponibilidad total de los servicios públicos.

-Falta de habilitación de terrazas; falta total del cierre financiero del proyecto Vencimiento del plazo del primer contrato de interventoría.

-Falta de ejecución de las obras de urbanismo, redes eléctricas y terminación del sistema de acueducto.

-Apropiación de los recursos para contratar una nueva interventoría que garantice el seguimiento y control del convenio.

“Se tiene entonces que luego de diez años no fue posible concluir el proyecto y lo ejecutado no cumple con la norma sismo resistente y el proceso constructivo tuvo muchas deficiencias por temas de calidad, sin contar con los aspectos administrativos, jurídicos, financieros que contribuyeron en la no culminación de la obra”, sentenció el ente de control.

Este proyecto, que se ha llegado a considerar como “un gran mamut de la corrupción”, está ubicado en la Comuna 6 de Yopal. Consta de 40 torres y 400 apartamentos y ha requerido inversiones por más de $14 mil millones, que tienen como fuente recursos de regalías.