"No tramitar la reforma tributaria es espantar la inversión": viceministro de Hacienda

El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo que "esperamos que la propuesta de retirar la reforma tributaria no tenga acogida. Eso implicaría retroceder en el crecimiento que está teniendo en el país".

Indicó que "implica desacelerar la economía, que no haya recursos para inversión, que no haya inversión privada para generar nuevos puestos de trabajo, que no haya recursos en el país para cumplir necesidades de inversión social".

Además, el funcionario mencionó que no tramitar la reforma tributaria es espantar la inversión. "Hemos llamado al Congreso para que reafirme lo que ya comenzó con la Ley de Financiamiento".

