Alberto Ravell defiende a Guaidó y dice que no sabía quiénes eran los de la foto

Wilfredo Cañizares, presidente de la Fundación Progresar dio a conocer imágenes a través de sus redes sociales, en las que se ve al presidente interino Juan Guaidó junto a alias el Brother y el Menor, miembros de la banda criminal Los Rastrojos.

Debido a esto, el ministro de Comunicaciones de Juan Guiadó, Alberto Ravell, se pronunció en La W sobre los señalamientos que se han hecho contra Guaidó: “todo personaje público recibe peticiones y hay gente que se quiere tomar fotos con él. Juan Guaidó no pide las cédulas al momento de tomarse fotos, de haber sabido que esos personajes son lo que son no les hubiera dado la foto.”

Ravell aseguró que el presidente interino no sabía quiénes eran esos personajes: “Si Guaidó supiera quienes eran, no se tomaba la foto. Para saber que después le iban a sacar las fotos posando con unos "paracos"

Sobre si los miembros de los Rastrojos lo ayudaron a entrar a Colombia para el convierto de Live Venezuela, expresó que: “no lo ayudaron, esas personas estaban en una de las alcabaras, le pidieron una foto y él se la dio como cualquier persona amable.”

Por otro lado, opinó sobre la situación actual que vive Venezuela: “la situación en Venezuela no solo la están sufriendo los civiles, también los militares. El salario mínimo son 2 dólares, el Gobierno de Nicolás Maduro es aliado de los guerrilleros.”

Para finalizar, Ravell expresó que no le diría nada a Gustavo Petro por los fuertes pronunciaciones que ha hecho por medio de Twitter: “A Petro no le diría nada porque no quiero perder mi tiempo. No es un tipo competente. Colombia caería en un error grave si cae en el poder de Petro.”