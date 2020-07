Argentina seguirá en cuarentena, en una fase más flexible, hasta el 2 de agosto

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este viernes una nueva prórroga, hasta el 2 de agosto, en Buenos Aires y otras zonas del país con gran circulación del coronavirus, de la cuarentena que rige desde hace casi cuatro meses, que, tras dos semanas de rígidas medidas, será flexibilizada.



"Entre el 18 de julio y el 2 de agosto vamos a ir tratando de volver a la vida habitual en este nuevo mundo diferente, que nos exige cuidados diferentes y lo vamos a hacer escalonadamente", dijo el mandatario, flanqueado, como es habitual, por el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de la provincia bonaerense, Axel Kicillof, pero también, de forma virtual, por los mandatarios provinciales de Jujuy, Chaco y Río Negro.

Desde el 1 de julio pasado regía en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) una etapa, más rígida que la anterior, del aislamiento social obligatorio decretado el 20 de marzo, porque se estaba registrando un rápido aumento de casos en esa zona, en la que viven alrededor de 14 millones de personas.



"Tenemos algunos datos optimistas que nos permiten pensar que este tiempo en que tuvimos aislamiento en el AMBA, ha servido, ha sido útil y nos ha permitido corregir estas cosas, pero eso no quiere decir que hayamos superado el problema", recalcó el presidente.



CAMBIOS EN LA CAPITAL



Rodríguez Larreta especificó que la ciudad está proyectando un plan de apertura, que podrá tener avances o retrocesos según la evolución de los contagios, que consta de seis etapas.



La primera se alargará durante las siguientes dos semanas, en las que se irán habilitando actividades de forma progresiva, como la reapertura de comercios no esenciales "en forma gradual", empezando por los del barrio, a los que se irán sumando los despachos de abogados y peluquerías, que llevan cerradas desde marzo.



También se recuperará la actividad física al aire libre desde el próximo lunes y se aumentarán los días de las salidas de niños, junto a sus papás, que hasta ahora solo se permitían los fines de semana, pero se mantendrán los estrictos controles de tráfico para que solo circulen los trabajadores de sectores esenciales.

Además, también se permitirá la apertura de templos religiosos para que pueda darse el rezo individual de no más de 10 personas a la vez.



Por su parte, Kicillof apostó por que en el cinturón de ciudades que rodea a la capital, que es de su competencia, se realice una "cuarentena intermitente", que permita de "manera escalonada y lenta" volver a la etapa anterior, más suave, que solo se sostendrá en la medida de que no vuelva a aumentar la curva de casos.



"Todos, todas y todes hemos hecho un gran logro y por eso no debemos bajar los brazos", alertó el presidente, para recalcar que, si, en medio de la flexibilización hay un empeoramiento de la situación y "hay que volver atrás", se volverá atrás.