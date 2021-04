Candidato presidencial peruano propone tratar con aguardiente el COVID-19

El candidato de centroizquierda a la Presidencia de Perú Yonhy Lescano, del partido Acción Popular, insistió en tratar la COVID-19 con sal y "cañazo" (aguardiente de caña de azúcar), una receta que no tiene ningún sustento científico.



Lescano, que marcha primero en las últimas encuestas con un bajo porcentaje de intención de voto que ronda entre el 10 % y 11 %, se reafirmó en promover el uso del "cañazo" y la medicina natural para combatir la COVID-19.



"Yo creo en la medicina popular, en la medicina natural. La gente se cura con la hoja de coca, con la sal y con una serie de hierbas y plantas que hay en la Amazonía", aseguró Lescano en una entrevista al programa dominical Panorama.

El excongresista afirmó incluso que el "cañazo" sí tiene base científica porque, según su argumentación, funciona igual que un enjuague bucal a base de alcohol para eliminar de la boca virus y bacterias.



"Es el mismo principio", enfatizó Lescano, uno de los seis candidatos con posibilidades de pasar a la segunda vuelta en la votación prevista para el próximo 11 de abril.



"Anda a Cusco, Puno o Huancavelica para que la gente te diga cómo se ha curado. Es una respuesta que he visto yo en las regiones, para que el bicho no se aloje en la garganta", agregó.



"A la gente le da resultado"



El candidato de Acción Popular defendió esta práctica porque a la gente "le ha dado resultado" a falta de que les llegue la vacuna contra la covid-19.



"¿Está prohibido o es irresponsable hacer eso mientras no llega la vacuna y los peruanos están muriendo? Eso no tiene nada de malo", señaló.

No obstante, Lescano negó que la promoción del "cañazo" sea parte de su plan de Gobierno para aplacar la pandemia, algo que achacó a "gente malintencionada".



"Hay pura guerra sucia desde que he llegado al primer lugar (de las encuestas). Dicen que es parte del plan de Gobierno, pero es pura mentira y difamación", concluyó.

Lescano también ha sido protagonista de otras llamativas y polémicas propuestas como la de pedir a Chile que devuelva a Perú el buque Huáscar, capturado por la Armada chilena en 1879 durante el combate de Angamos, uno de los principales de la Guerra del Pacífico (1879-1884).



Actualmente el Huáscar es una reliquia histórica al ser el segundo acorazado más antiguo todavía a flote, después del británico HMS Warrior, y sirve como museo marítimo flotante en el puerto chileno de Talcahuano, de la región de Bío Bío.



A las elecciones del próximo 11 de abril están convocados a las urnas más de 25 millones de peruanos para elegir para el periodo 2021-2026 a un presidente y sus dos vicepresidentes, además de renovar los 130 representantes del Congreso y los cinco del Parlamento Andino.