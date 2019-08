Dinamarca dice que Groenlandia no está en venta y Trump cancela su visita al país

A través de su cuenta oficial de twitter el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció la cancelación de su vista diplomática a Dinamarca prevista para el 2 y 3 de septiembre, como respuesta a las afirmaciones de la primera ministra de ese país, Mette Frederiksen, quien señaló que el territorio autónomo de Groenlandia no está en venta.

La situación surgió luego de que el fin de semana pasado medios internacionales como The Wall Street Journal publicaran una noticia referida al presunto interés que tendría el gobierno norteamericano para buscar adquirir; a modo de compra, el territorio autónomo de Groenlandia, perteneciente al reino danés, y que actualmente es considerado la isla más grande del mundo, ubicada en medio de los océanos Ártico y Atlántico, rica en recursos naturales, y con una población cercana a los 56.000 habitantes.

La noticia generó malestar al interior de varios sectores, incluido el gobierno danés, que ese mismo día emitió una información señalando que “Groenlandia no está en venta”, y reiterando que, pese a que es territorio dánes, dicha isla es autónoma “es groenlandesa”, hecho que incluyó una declaración de la primera ministra de ese país señalando que esperaba que dicha intensión estadounidense no fuese más que una afirmación que no fuera en serio.

No obstante, un trino posterior del presidente de Estados Unidos evidenció que el interés estadounidense si era cierto, admitiendo que la eventual adquisición de dicho territorio, además de ser un punto estratégicamente importante, era un negocio inmobiliario interesante.

Luego del reciente hilo de trinos de Trump, confirmando la cancelación de su viaje, en respuesta a la invitación de la monarca danésa, la reina Margarita II, la información fue reiterada por la portavoz de la Casa Blanca.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

....The Prime Minister was able to save a great deal of expense and effort for both the United States and Denmark by being so direct. I thank her for that and look forward to rescheduling sometime in the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

Durante su viaje, Trump también tenía previsto adelantar reuniones con sectores empresariales de dicho país, motivo por el cual también ha anunciado que su viaje será reprogramado.

En el pasado, la primera ministra de Dinamarca , Mette Frederiksen había manifestado que Estados Unidos era su más importante socio en la OTAN.

