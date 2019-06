El duque de Edimburgo cumple 98 años

El duque de Edimburgo cumple este lunes 98 años, un acontecimiento que fue celebrado en los perfiles oficiales de la familia real británica en redes sociales con fotografías del homenajeado.



El príncipe Carlos, heredero al trono del Reino Unido, y su esposa, la duquesa de Cornualles, felicitaron al príncipe Felipe con una instantánea en blanco y negro de 1951 en la que puede verse a padre e hijo de la mano al regreso de un viaje del marido de la reina Isabel II a Malta.



Happy 98th Birthday to HRH The Duke of Edinburgh. #HappyBirthdayHRH



A two-year-old Prince Charles holds The Duke’s hand after greeting his father following his return home from a trip to Malta in 1951. pic.twitter.com/uTsmQ0TBHv — Clarence House (@ClarenceHouse) 10 de junio de 2019

En la cuenta de Twitter de la propia monarca y de su esposo fueron publicadas hoy dos fotografías, una actual del duque de Edimburgo, retirado de la vida pública desde agosto de 2017, y otra de hace 66 años en la que aparece vestido de uniforme.



The Duke of Edinburgh was born on this day in 1921. In this picture His Royal Highness was photographed in 1953, 66 years ago. #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/drAyE7kj7u — The Royal Family (@RoyalFamily) 10 de junio de 2019

Wishing His Royal Highness The Duke of Edinburgh a very Happy 98th Birthday today! #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/MPUYrfEZU9 — The Royal Family (@RoyalFamily) 10 de junio de 2019

Los duques de Kensington, Guillermo y Catalina escogieron para celebrar la ocasión una recopilación de cuatro fotos familiares que acompañaron con unas palabras de felicitación para el bisabuelo de sus hijos, los príncipes Jorge, Carlota y Luis.



La familia real británica celebró el pasado sábado el 93 cumpleaños de la reina, que tuvo lugar el 21 de abril, pero que tradicionalmente se celebra el primer fin de semana de junio, cuando hace mejor tiempo en el país.



El desfile "Trooping de Colour", que tiene lugar para conmemorar el aniversario del monarca británico desde hace más de 250 años, reunió a buena parte de los familiares de Isabel II pero entre ellos no estuvo el duque de Edimburgo.



Felipe de Mountbatten, duque de Edimburgo, conde de Merioneth y barón de Greenwich, nacido en Grecia en 1921 y casado con Isabel II desde 1947, es el consorte más longevo de la historia de la monarquía británica.



La pareja tiene cuatro hijos, ocho nietos y ocho bisnietos.