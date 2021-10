El monopolio de Facebook en la comunicación es peligroso: Yael Eisenstat

Este lunes, WhatsApp, Facebook e Instagram sufrieron una caída a nivel mundial y generó un caos en la comunicación en todos los países.

Yael Eisenstat, del Instituto Future of Democracy en Berggruen Institute, manifestó en La W que “es interesante lo que pasó ayer y el cuestionamiento más grande es sobre el monopolio que hay en la comunicación; cuando una compañía controla toda la comunicación qué tan peligroso puede ser, porque todo absolutamente todo se puede caer”.

Dijo que “Facebook ha hecho cosas maravillosas, pero tiene que priorizar los problemas que ha tenido. Muchas personas creemos que debe salir Mark Zuckerberg porque no le ha dado prioridad a los temas que afectan la democracia, los niños, incluso hay carteles de drogas operando en la red social”.

Yael Eisenstat indicó que “Mark Zuckerberg y Sheryl Sandberg deberían renunciar porque han demostrado que no son unos líderes en esta compañía porque no han hecho nada para arreglar los problemas que se pueden desatar en Facebook”.

Señaló que “se necesita un nuevo líder, porque Mark Zuckerberg parece un rey que no se puede despedir y la prioridad es proteger al público”.

Sobre su cargo como jefa global de operaciones de integridad electoral de Facebook para publicidad política en 2018, contó que “lo que sucedió en mi caso, es que me contrataron para trabajar en la época de elecciones en el tema de integridad de las campañas política, pero en el segundo día me cambiaron el cargo y no tuve el manejo de mi equipo”.