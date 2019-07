Fujimorismo salva de perdida de fuero a congresista acusado de tocamientos indebidos

La bancada del partido fujimorista Fuerza Popular salvó este lunes de un posible desafuero al congresista Moisés Mamani, quien es investigado por la Fiscalía por una denuncia de tocamientos indebidos que presentó en su contra, en noviembre pasado, la tripulante de un avión de una aerolínea comercial.



El caso es investigado como delito común por la Fiscalía desde marzo, luego de que el Congreso levantara la inmunidad de Mamani, pero también había sido enviado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Legislativo con dos informes de calificación que buscaban que el parlamentario fuera sometido a un juicio político.



Sin embargo, la comisión técnica de la subcomisión recomendó que se declarara improcedentes las denuncias, por considerar que el delito imputado "no constituiría uno realizado en el ejercicio de la función" y no era una "falta política sancionable".



La posterior votación de los informes de calificación quedó en empate, pero el presidente del grupo de trabajo, el fujimorista César Segura, usó su voto dirimente a favor de Mamani, por lo que las denuncias fueron archivadas.



Segura argumentó que no se puede investigar a una persona en doble instancia, en alusión a que el caso ya se está viendo en la vía judicial.



Con el resultado de la votación, Mamani ya no podrá ser sometido a un proceso que podría haber llevado a su desafuero e, incluso, inhabilitación de la función pública, y el caso deberá ser resuelto por el Poder Judicial.



El 14 de noviembre de 2018, el parlamentario protagonizó un incidente durante el embarque de un vuelo comercial de la aerolínea Latam cuando, según la denuncia, tocó el trasero de una tripulante de nacionalidad brasileña.



Mamani fue bajado de la aeronave en aparente estado de embriaguez, pero luego negó que esa hubiera sido la causa de su expulsión y dijo que sufrió una "descompensación" por la diabetes que padece.



Más adelante, ante los declaraciones de varios testigos, cambió su versión y admitió que pudo "rozar" a la tripulante.



Por ese motivo, el Congreso aceptó levantarle la inmunidad tras una solicitud de la Fiscalía de la provincia limeña del Callao, que pidió investigarlo por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos indebidos.



Además, el pleno del Parlamento lo suspendió de sus funciones durante 120 días, tras considerar que había violado su código de ética, por lo que a inicios de mayo pasado se reincorporó a la Cámara tras cumplir con su sanción.