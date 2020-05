Guaidó nunca dio luz verde: J.J. Rendón sobre contrato con Jordan Goudreu

Juan José Rendón, conocido como J.J. Rendón, alto comisionado presidencial para la Estrategia y Manejo de Crisis del gobierno interino de Venezuela habló en La W sobre la intervención militar que frustraron el fin de semana pasado las Fuerzas Armadas de Nicolás Maduro.

Según el funcionario del Gobierno Interino, no tenían ninguna información de lo que estaba pasando y Juan Guaidó no le dio luz verde a nada. “Esos jóvenes que estaban ahí son parte de un montón de grupos autónomos que no pertenecen al Gobierno de Juan Guaidó”.

Sin embargo, sí admitió que Jordan Goudreu les presentó la propuesta, pero ellos decidieron no tenerla en cuenta. “Si hubiera llegado a un nivel factible y oportuno, por supuesto que habríamos tenido que consultar con actores claves. (…) El acuerdo tenía que ser perfeccionado y tenían que chequearse diferentes partes. Ese proceso de diligencia no fue satisfactorio”.

Además, calificó de “chapucería” el intento de operativo debido a las precarias condiciones con las que se realizó. “Sentí mucha impotencia, porque en el proceso ese señor debió cometer muchos delitos y nosotros no somos parte de ese proceso”.

Finalmente, no descartó que para que Venezuela recupere la democracia haya que pasa por un conflicto interno. “Los que manejan el poder hoy son unos grandes criminales. Quisiéramos tener una salida pacífica, pero la situación cada vez es más difícil”, comentó Rendón.