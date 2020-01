Harry y Meghan renuncian a los recursos públicos

Los duques de Sussex informaron por medio de un comunicado que ya no usarán su título real ya que no continuarán siendo miembros de la familia real.

El comunicado también dice que Harry y Meghan tienen la bendición de la reina para continuar con el siguiente capítulo de tus vidas.

Por su parte la reina Isabel II dijo en otro comunicado que “Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros amados de mi familia”.

A statement from Her Majesty The Queen.https://t.co/ZAPC5ARUup