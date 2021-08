Incautan casi 3 toneladas de droga y detienen a 3 colombianos en Panamá

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá incautó 2.995 paquetes de una droga no determinada y detuvo a 3 ciudadanos colombianos presuntamente vinculados con los narcóticos, en dos operaciones distintas desarrolladas en las últimas horas, informó este viernes la fuerza policial.



En una de estas operaciones, los agentes del Senan dieron con el hallazgo de 24 bultos con 1.345 paquetes de droga que estaban ocultos dentro de un contenedor en el Puerto de Balboa, ubicado en el lado Pacífico del Canal de Panamá.



El contenedor con la droga, cuyo tipo y peso total no ha sido determinado, llegó procedente de Puerto Guayaquil, Ecuador, con tránsito por Panamá en ruta hacia Bélgica, según la información oficial.



En otra acción efectuada al sur de Punta Burica, en la provincia occidental de Chiriquí, en la frontera con Costa Rica, los agentes del Senan decomisaron un cargamento de 1.650 paquetes de una droga no determinada, que era transportada en una lancha tripulada por tres personas de nacionalidad colombiana, según dijo a Efe una fuente oficial.



En lo que va del año, el Servicio Nacional Aeronaval ha logrado el decomiso de 43.761 paquetes de droga en 89 operaciones.

Las autoridades dijeron el 5 de julio pasado que los estamentos de seguridad decomisaron 64 toneladas de drogas, mayormente cocaína, y más de mil armas de fuego en el primer semestre de 2021.



El costo de las sustancias ilícitas incautadas en este periodo representa un valor aproximado de 3.048.855 dólares, indicó el Ministerio de Seguridad (Minseg).



Los resultados obtenidos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021, en cuanto al decomiso de drogas, representa un incremento del 62 % con relación al mismo período de 2020, de acuerdo con la información oficial.



Las autoridades de Panamá -un país de tránsito para la droga que se produce en el sur del continente y que tiene como principal mercado Norteamérica- decomisaron el año pasado 84,87 toneladas de droga, en gran parte cocaína.