La gente duerme en las calles porque no tiene nada: residente chilena en Haití

Tras una semana del terremoto de magnitud 7.2 en Haití, la chilena Consuelo Alzamora, quien vive en Los Cayos, contó en los micrófonos de W Fin de Semana cómo se han vivido los últimos días en ese país.

Según comentó Alzamora, “a ayuda ha sido muy lenta, la gente duerme en las calles, no tienen nada. Hay comida disponible, pero la gente no tiene dinero para comprar los alimentos, no tienen ninguna manera de trabajar para conseguir dinero”.

Por otro lado, mencionó que la gente se ha puesto más agresiva debido a la falta de dinero y el hambre. “Se ve mucha gente caminando en las calles en búsqueda de dinero para comprar comida. No hay gente muriéndose de hambre, pero sí pasando hambre. Eso hace que la gente se ponga más violenta”.

En cuanto a la atención de los hospitales para las personas que resultaron heridas tras el movimiento telúrico, dijo que “Los hospitales han estado llenísimos, saturados, la gente durmiendo en cualquier parte del hospital. Una semana después han llegado equipos internacionales para operar a las personas”.

Por último, Alzamora se refirió a las ayudas humanitarias que ha recibido Haití, destacando que no se han entregado debido a que el Gobierno no quiere que estas donaciones sean entregadas por personas extranjeras.