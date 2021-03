La guerra contra las drogas es muy racista y no se castiga de la misma manera: Johann Hari

Johann Hari es periodista británico-suizo y autor del libro ‘Chasing the Scream: The First and Last Days of the War on Drugs’, el cual sirvió como base para la película ‘The United States vs. Billie Holiday’, en la que trabajó como productor ejecutivo.

Explicó en La W que “En 1939, Billie Holiday cantó por primera vez una canción de una fruta extraña y recibió un llamado de atención por parte de EE.UU. para que no cantara esta canción, ella se rehusó y fue a juicio”.

“La guerra contra las drogas es muy racista a pesar de que los blancos y los negros han utilizado las drogas de la misma manera y no son castigados por igual”, indicó.