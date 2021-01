La historia del mexicano que empezó vendiendo frutas y llegó a ser astronauta en la NASA

En diálogo con W Fin de Semana, el ingeniero José Hernández, hijo de migrantes mexicanos, relató cómo pasó de trabajar como recolector de frutas y verduras desde muy pequeño en California a ser astronauta en la NASA.

Hernández, quien aprendió a hablar inglés a sus 12 años, estudió en la Universidad del Pacífico y posteriormente realizó una maestría en ciencias e ingeniería eléctrica en la Universidad de California de Santa Bárbara. En el año 2007 fue seleccionado por la NASA para trabajar con ellos.

Sin embargo, el astronauta relata que este camino no fue fácil para él y su mensaje para las nuevas generaciones está cargado de optimismo: si se quiere, es posible lograr los sueños: “Se vale soñar en grande, todo es posible es la vida siempre y cuando uno esté dispuesto a luchar por ello”.

“Yo sabía que tenía que ir a la universidad, así que estudié ingeniería y entré a un laboratorio nacional, donde nos llevaban a Rusia para trabajar en la no proliferación nuclear. Nací en Estados Unidos porque era tiempo de cosecha, mis papás se movían por California con frecuencia y no eran condiciones óptimas para estudiar (…) (posteriormente) nos quedamos en el norte de California y ahí comenzamos nuestros estudios”, relató el astronauta a este medio.

Así, Hernández asegura que cada persona es su propio enemigo a la hora de rendirse, pues en su caso, incluso la NASA lo rechazó once veces antes de permitirle trabajar allí.

Por otra parte, sobre su experiencia como astronauta, Hernández compartió algunos detalles: “Se entra a la cabina tres horas antes del lanzamiento porque hay que hacer bastantes preparativos. Ahí uno piensa: ‘Dios mío, ¿en qué me metí? Era un campesino y ahora tengo la bandera americana en mi brazo’. Yo operaba el brazo robótico que llevaba el equipo para quienes trabajaban en la caminata espacial”.

Además, afirma que su religión ha tenido un importante papel en su ejercicio profesional: “Soy católico y he tenido dos ventanas: una hacia la Tierra, muy bonita, y la otra hacia el universo. Pienso que esto es muy perfecto para que sea coincidencia”.

El pasado 20 de noviembre, el astronauta confirmó a través de su cuenta de Twitter que la plataforma Netflix producirá una película inspirada en su vida, la cual será dirigida por la mexicana Alejandra Márquez. El guion de la cinta fue escrito por Bettina Gilois, quien falleció en 2020 pese a que el documento ya ha sido revisado.

Así, Hernández contó que la película iniciará su rodaje en el verano de 2021 y está prevista para llegar a la pantalla grande en 2022.

Just in! Netflix will be making a movie based on my life story! I told newly selected director, Alejandra Marquez Abella, @marquezabella and my wife, Adelita, that if they cast @salmahayek to play her I am so auditioning to play myself!! So excited! https://t.co/bq28zItdbS