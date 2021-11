Meghan Markle admite que mintió en un juicio y es obligada a pedir disculpas

La duquesa de Sussex demandó al grupo editorial 'Mail Sunday' por publicar una carta dirigida a su padre y, aunque la Justicia le dio la razón, el litigio ha dado un giro tras la declaración de un testigo clave que obligó a la estadounidense a pedirle disculpas a la justicia británica por mentir.

Markle demandó a la editorial por la publicación de cinco artículos en los que se reproducían partes de una carta “personal y privada” enviada a su padre,Thomas Markle, de 77 años, en 2018. En la misiva, Markle le pedía a su papá no realizar declaraciones sobre su problemáticas relación y el quiebre de la misma a la prensa.

Fue en febrero de este año cuando el juez dio la razón a la duquesa de Sussex al considerar que "las revelaciones que se hicieron eran innecesarias o desproporcionadas", sin embargo, este fallo judicial tomó un giro inesperado y se dio a conocer a los medios de comunicación que la duquesa sí había entregado información a los autores de su biografía, luego que en juicio negó toda comunicación.

La demanda de la duquesa de Sussex sostenía que los medios demandados habían actuado de manera "deshonesta" con ánimo de perjudicarla y deteriorar la relación con su padre y les acusaban de infringir el copyright y de violar su privacidad.

De acuerdo a lo conocido por la agencia AP, Markle admitió que mentió en su testimonio asegurando que no recordaba que le había entregado información a los autores de su biografía.

“Pido disculpas a la corte por no haber recordado esos intercambios en ese momento”, habría dicho Meghan.

"Ella me pidió que revisara la carta, diciendo: 'Obviamente todo lo que he redactado es con el entendimiento de que podría filtrarse, así que he elegido las palabras meticulosamente", aseguró uno de los autores del título "Finding Freedom".