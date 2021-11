"Comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no me agarró la mano. Me hizo que lo tocara y me dijo mirá como me pones haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no me tiró en la cama. Me corrió el shortcito, empezó a practicar sexo oral. Yo seguía diciendo que no".

Este es el testimonio de Thelma Fardim, la actriz del famoso programa adolescente Patito Feo, que decidió denunciar hoy un caso de abuso sexual ocurrido en el año 2009. Durante una gira en Nicaragua, su compañero Juan Darthés, en ese momento de 45 años, la incitó a tener relaciones sexuales sin su consentimiento.

A raíz de esta denuncia, un colectivo de actrices en apoyo a su compañera ha iniciado una campaña para invitar a las mujeres en el mundo a denunciar casos de abuso sexual como este y luchar contra el maltrato y la inequidad femenina en su país.

"El caso de Thelma fue destapar una olla de las situaciones que vivimos las mujeres a diario y de las que durante muchos años hemos naturalizado. Hay un cansancio y un enojo muy profundo de parte de las mujeres en que ni la justicia ni los políticos están amparando a las mujeres".

Así lo asegura Laura Azcurra, la actriz líder del movimiento 'Mirá cómo me ponés', quien argumenta que, a pesar de las denuncias realizadas en el 2015 con el movimiento #NiUnaMenos y ahora el nuevo colectivo, la justicia aún no es suficiente y cada día hay más impunidad.

"En muchos aspectos. La justicia sigue, sigue siendo injusta, sigue estando balanceada en su mayoría para para el hombre. Esto también es una denuncia tanto para los políticos como para los encargados de promulgar las leyes y acompañar a que esas leyes se cumplan. Y de qué manera...", dijo Laura.

Juan Darthés, el acusado, se defendió y aseguró que fue la propia Thelma quien lo incitó. Al parecer es una conducta regular de los hombres que se victimizan ante la situación y prefieren ocultarse en sus propias razones sin responder por sus actos.

"Si la gente quiere resguardar la inocencia del culpable, bueno, es también un antiguo modus operandi del patriarcado no victimizada transformarse en víctima, ¿no? Cuando en realidad tiene que ocuparse y hacerse cargo de sus acciones", aseveró Azcurra.

Las críticas sobre el movimiento #MeToo en el mundo, en las que aseguran que las mujeres exageran a la hora de denunciar o manifestarse en contra de los abusos sexuales, no se detienen. Hay algunos que piensan que están influenciados por políticos.

Para tomar de ejemplo, aquí estan las declaraciones del actor Sean Penn: "En muchos de los casos denunciados no sabemos si son un hecho. Es llamar a algo un movimiento que es realmente una serie de acusaciones individuales de víctimas, algunas de las cuales no tienen fundamento. El espíritu de lo que ha sido el movimiento #MeToo es dividir hombres y mujeres".

En cualquier caso, el movimiento sigue en pie, como también la lucha de las mujeres en Argentina y el mundo contra los abusos. Quieren cambiar una tradición incómoda de patriarcado que lo único que hace es perjudicar su desarrollo como persona en una sociedad como la nuestra. Una sociedad actual.

"Un nuevo paradigma de convivencia, de sociedad, de respeto, de escucha, de contención, de crecimiento. Lo celebro porque creo que ahí sí es cuando verdaderamente vamos a ver una profunda y y honesta transformación", pide la actriz Laura Azcurra.