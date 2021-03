Mujer celebra la decisión de España de legalizar la eutanasia

El esposo de Asun Gómez padecía de esclerosis múltiple avanzada y buscada morir dignamente; Luis Marcos falleció antes de que España aprobara la ley de eutanasia.

Asun contó en La W que “Luis murió el 1 de agosto de 2017 y tenía 50 años. Los últimos 4 años de vida los pasó postrado en cama, no reaccionaba a ningún tratamiento, me dijo que quería irse, que no podía más”.

También celebró la decisión del Congreso español por aprobar la ley. “Podemos disponer en libertad la manera de morir. Este es un derecho que defiende la muerte digna”.

“Todo el mundo debería leerse la ley antes de criticarla. Este derecho solo lo tienen las personas que lo solicitan”, indicó.