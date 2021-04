Mujer interpone una demanda contra el príncipe Harry por no casarse con ella

Palwinder Kaur interpuso una particular petición judial ante el Tribunal Superior de Punjab, en el que le pedía al ente que hiciera cumplir su palabra al presunto monarca con el que había sostenido conversaciones por redes sociales y que luego de un tiempo de relación virtual, le había pedido su mano en matrimonio.

La abogada Kaur, ilusionada de que era el mismo Harry quien se había ofrecido a casarse con ella y viendo que no iba a realizar su promesa, decidió llevar el tema a los tribunales y exigir que las autoridades indias emitieran una orden de arresto internacional para que la Policía y el Reino Unido pudieran detener al hijo de Lady Di y obligarlo a cumplir su promesa "sin más demora".

Según el documento que compartió Live Law, medio local, la abogada que se representaba a ella misma ante la corte, demandó a un tal "Príncipe Harry Middleton, hijo del príncipe Charles Middleton, residente del Reino Unido".

Ante la corte, la mujer admitió que no conocía en persona al duque de Sussex y que todo su contacto había sido netamente virtual por medio de correo electrónico y redes sociales.

El tribunal superior respondió a su demanda alegando que no podía hacerse efectiva porque "no es nada más que la fantasía de un soñador acerca de casarse con un principe, sin mayor fundamento que sostenga la petición".

Punjab and Haryana High Court has heard a plea seeking legal action against Prince Harry for not fulfilling an alleged promise to marry the Petitioner. The plea also sought for arrest warrants to be issued so that no further delay would occur in the marriage. #PrinceHarry pic.twitter.com/RycadP4iUj