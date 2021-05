Ofrecen millonaria cifra a influenciadores para desacreditar la vacuna Pfizer

Varios influencers franceses han denunciado que han sido contactados por una misteriosa agencia de comunicación para proponerles, mediante retribución, que denigren la vacuna Pfizer/BioNTech contra el COVID-19, una propuesta que el ministro de Salud francés, Olivier Véran, calificó el martes de "miserable" e "irresponsable".

"No sé de dónde procede, no sé si viene de Francia o del extranjero", declaró Véran a la cadena de televisión BFMTV. "Es miserable, peligroso, irresponsable y no funciona" dijo antes de agregar que esta acción no logrará que los "franceses den la espalda a la vacunación".

Varios influencers, que cuentan con más de millón y medio de abonados en YouTube, aseguraron el lunes que habían sido contactados para que criticaran en las redes sociales la vacuna Pfizer, por lo que serían pagados.

Activos en el campo de la salud y la ciencia, estos influencers explicaron que habían recibido un correo electrónico de una agencia de comunicación supuestamente basada en Reino Unido, ofreciéndoles una "asociación", y que actuaba en nombre de un cliente con un "presupuesto colosal" pero que deseaba permanecer en el anonimato.

"Es extraño. He recibido una propuesta de asociación que consiste en destrozar la vacuna Pfizer en video", tuiteó Leo Grasset, divulgador científico que cuenta con 1,17 millones de abonados en su cadena Youtube.

"Increíble. La dirección de la agencia londinense que me ha contactado es falsa. Nunca ha tenido locales allí, ¡es un centro láser estético! Todos los empleados tienen perfiles LinkedIn sospechosos... que desaparecen desde esta mañana. Todo el mundo ha trabajado antes en Rusia", contó. Otros han descrito la misma situación.

El ministro, al ser interrogado sobre la posibilidad de que esta propuesta viniera de Rusia, no quiso pronunciarse. "No sé, no me permitiría barajar hipótesis", contestó.

La vacuna Pfizer ganó notoriedad tras los problemas de la de su competidor sueco-británico AstraZeneca, cuya reputación se ha visto empañada por algunos raros casos de trombos y retrasos persistentes en las entregas.

El martes, un youtuber alemán activo en el mismo sector, Mirko Drotschmann, con cerca de 1,5 millones de abonados, explicó que había recibido una demanda similar. "Puedo confirmar que se trata de la misma agencia. Me sorprendió su demanda", dijo.