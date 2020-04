¿Qué lecciones dejó el Ébola para afrontar el coronavirus?

Ellen Johnson Sirleaf fue la primera mujer en ser elegida presidenta de un país africano. Durante su mandato en Liberia tuvo que tomar decisiones para frenar el contagio por el Ébola en 2014.

La ganadora del Premio Nobel de Paz explicó que sus primeras medidas fueron para evitar que las personas siguieran trasladándose por medio de la intervención militar, pero cuando vio que los ciudadanos seguían muriendo envió una carta a la comunidad internacional para que vieran que el Ébola era una amenaza mundial.

Johnson comentó que ella estuvo al frente de todas las medidas sanitarias para “darle el coraje necesario al equipo de salud para luchar con el coronavirus”.

Sin embargo, todas las medidas no hicieron posible que la enfermedad no afectara en el largo plazo al país. “El ébola hizo que la economía llegara a un crecimiento del 0% y aun no se recupera del todo”, agregó la exmandataria.

Sobre el coronavirus explicó que lo más importante es que los líderes le informen a los ciudadanos lo que realmente está pasando.

Finalmente, sobre la posibilidad de que la COVID-19 llegue al continente africano comentó que sería muy negativo. “Africa no se está preparada, si el virus llega a esta región va a ser devastador. No hay la infraestructura médica necesaria para reaccionar frente al coronavirus”.

Lea en La W: