Una mesera española se gana la lotería días después de devolver un sobre con dinero

La historia de Laura Reinoso, de 41 años, se ha convertido en noticia por el premio recibido a su honestidad. La mujer que trabaja como mesera en un bar, fue sorprendida durante su turno cuando se encontró un sobre lleno de dinero que uno de los clientes del sitio había olvidado.

Los hechos sucedieron el 31 de diciembre, en Cigales, municipio de Valladolid, España. Reinosa, como es debido, llamó al dueño de la suma de 200 euros, más de 1 millón doscientos pesos colombianos, para entregar en sus manos el dinero.

Le puede interesar: Paso a paso: Mujer le dejó instrucciones escritas a su nuera para cuidar a su hijo

El pasado miércoles Reinoso decidió jugar la loyería "El niño", con una inversión de 320 euros. Mientras estaba trabajando recibió la increíble noticia: "Me he puesto como una loca, me han devuelto con creces esos 200 euros".

Pues bien, Como si se tratara de un "recompensa" del universo, la honesta mesera del bar recibió la jugosa cifra de 75 mil euros, unos 300 millones de pesos colombianos y su noticia le ha dado la vuelta al mundo, porque, para algunos, esta parece historia parece ser un ejemplo del refrán "el que obra bien, le va bien".