[Video] El momento en el que arrestan a periodista de CNN en plena transmisión en vivo

La policía de Minneapolis liberó al periodista de CNN Omar Jiménez, quien fue arrestado en la madrugada mientras hacía un informe sobre las protestas que se presentan en el lugar.

El hombre se encontraba cerca de un distrito del Departamento de la Policía de la ciudad, cuando, a pesar de haberse identificado como periodista, fue arrestado por los policías. Jimenez preguntó las razones de la captura pero no recibió respuesta.

Adicional a eso, el resto del equipo de CNN que acompañaba al periodista fue también puesto bajo arresto, pero fueron liberados horas más tarde.

This is unbelievable. Minneapolis police just arrested black CNN reporter Omar Jimenez live on air even after he identified himself. I’ve never seen anything like this.#GeorgeFloyd #MinneapolisRiot #omarjimenez pic.twitter.com/gSx1Kuxznm