“Ya sufrí mucho”: médico de Maradona narró lo que le dijo el ‘Pelusa’ antes de morir

El médico de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, se presentó voluntariamente este lunes ante la Fiscalía de Argentina para dar su declaración sobre la muerte del ‘Pelusa’.

“Él quería una vida que era mala y traté de acompañarlo, incluso lo quería llevar a mi casa. Era la vida de él. Extrañaba mucho a los papás. Me siento raro porque le cambiamos la vida a lo último y él se fue”, dijo.

“En un momento me dijo: ‘¿Hasta dónde quieres llegar? Luque, ya está. Yo ya sufrí mucho’. Es muy injusto esto porque todos vieron lo que yo hice por él y lo volvería a hacer. No me reprocho nada”, narró.

El día en el que fue acusado de homicidio culposo, Luque dio una rueda de prensa en la que respondió a las preguntas de los medios de comunicación. En ese momento, dejó claro que él siempre apoyó a Maradona.

Además, resaltó que él no tuvo nada que ver con la salida del hospital de Maradona.

“Diego hacía lo que quería (…). No me gustó verlo así. Fui el lunes a la casa para decirle que no podía ser así y me sacó a ‘patadas’”, afirmó.

“Yo lo veía triste. Él se estaba castigando de un modo que yo no lo iba a permitir como amigo que soy, no como médico o juez. En las buenas estaban todos con Diego (…). No sentí que pudiera tomar una decisión contra su vida, era una persona muy solitaria”, comentó.