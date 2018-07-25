Capturan a tres presuntos secuestradores de empresario en Villa Rica, Cauca

En una rápida reacción las autoridades lograron la captura de tres presuntos secuestradores del empresario Jaír Henao Cataño, privado de la libertad en la mañana de este martes en zona rural de Villa Rica, al norte del Cauca.

El comandante del Departamento de Policía, coronel Fabio Rojas, informó que las detenciones se produjeron cuando los individuos escapaban con el comerciante en una camioneta de su propiedad. Otras cinco personas también fueron secuestradas, pero luego dejadas en libertad.

El oficial señaló que, aunque lograron capturar a los tres delincuentes e inmovilizar uno de los vehículos en los que arribaron al sitio, el paradero del empresario sigue siendo desconocido, igual que el de su automotor, por lo que se mantienen los operativos en la zona.

Asimismo, explicó que uno de los capturados es un sujeto conocido con el alias de ‘Chaval’ o ‘Veneno’, quien registra anotaciones por el mismo delito y estaría implicado en otros dos casos similares.

“Los cinco empleados que pretendieron llevarse en la confusión, están reconociendo a esas personas como partícipes y el vehículo también haberse hecho presente en el sitio”, sostuvo.

El Ejército y la Policía Nacional intensificaron las operaciones por aire y tierra en el sector, para dar con el paradero del secuestrado y los demás captores.

Mientras tanto, los capturados serán presentados por la Fiscalía ante un juez de la República para el respectivo proceso de judicialización.

Es de recordar que el empresario, residente en Jamundí, Valle del Cauca, fue secuestrado por sujetos encapuchados que llegaron a una arenera de su propiedad en la vereda Cantarito y se lo llevaron con rumbo desconocido.

La Policía Nacional investiga una hipótesis de que los recientes secuestros en el norte del Cauca son efectuados por integrantes de bandas de delincuencia común, que posteriormente venden a sus víctimas a disidentes del sexto frente de las Farc.