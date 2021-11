Ex viceministro habría recibido dinero de Emilio Tapia

Juan José Laverde le contó a la Fiscalía General de la Nación que el ex viceministro de las TIC, Iván Mantilla, supuestamente, recibió dinero del condenado contratista Emilio Tapia por el contrato de Centros Poblados.

“Lo que sí me confirmó (Tapia) es que le habían girado unos recursos que él mencionó pocos, al viceministro Iván Mantilla”, confesó en la diligencia judicial.

Laverde reveló que tras el contrato había una “altísima gestión a través de funcionarios públicos de alto perfil” para evitar la caducidad del contrato.

El periodista de Caracol Radio, Jorge Espinosa, reveló el interrogatorio en el que Laverde cuenta que fue a visitar a Tapia en su lugar de reclusión y este vivía en medio de comodidades pagando su condena por el ‘carrusel de la contratación'.

Mantilla reaccionó a la noticia y dijo: "Nunca he recibido un solo peso de una actividad ilegal. No conozco a ninguno de los señores de Centros Poblados, nunca he visto a Emilio Tapia ni al señor Laverde".