Más de 24 mil audios en poder de la Fiscalía aclararían detalles del caso ‘Santrich’

Lo que comenzó para la Fiscalía en enero de 2017 como una investigación sobre el manejo de recursos de la salud que involucran a Marlón Marín, sobrino del para entonces negociador de paz de las Farc, ‘Iván Marquez’, terminó un año después con la captura del también negociador y hoy extraditable ‘Jesús Santrich’. Así lo enseñan más de 24 mil audios en poder de la Fiscalía y que fueron revelados por El Espectador, los cuales se negó a enviarle a la JEP cuando dicha Jurisdicción conoció del caso.

En los audios, al parecer, Marín tuvo conversaciones con la excongresista Piedad Córdoba, quien a través de los medios de comunicación negó las mismas.

También aparecen otras conversaciones del actual extraditado (Marín) negociando una discoteca en Cuba porque decía ser cercano a personas del Gobierno de ‘La Isla’. Igualmente se registran comunicaciones en donde presuntamente tenía contactos para llevar a cabo actividades de lavado de activos a través de banqueros suizos.

Las operaciones de lavado de activos también involucran en las conversaciones al ciudadano neoyorquino Vincent Schifano, quien sugirió a Marín realizar dichas actividades a través del banco venezolano Banesco.

Extraditados

Con relación a los otros extraditados, en junio de 2017 quedaron registradas varias conversaciones entre Marlon Marín, Armando Gómez España y Fabio Younes Arboleda. El tema fue la operación de lavado de la que ya habían conversado con el norteamericano Schifano y Marín.

En las conversaciones se referían a televisores que, al parecer, eran cinco millones de dólares. En dichas transacciones ellos empezaron a reunirse con los ‘mexicanos’, quienes serían los agentes de la DEA. En una de las conversaciones, Younes le advirtió a Marín que los mexicanos le causaban desconfianza.

Casi dos meses después de esta conversación, el día 13 de febrero de 2018, Vincent Schifano fue citado por los ‘mexicanos’ (agentes de la DEA) a un sitio público en el sector de Miramar, Florida, y le entregaron un carro nuevo con US$5 millones falsos. Unas cuadras adelante, Schifano fue detenido por las autoridades y su carro fue decomisado.

Pocos meses después, el neoyorquino de 63 años fue condenado a nueve años de prisión por el intento de lavado de US$15 millones al exjefe guerrillero ‘Jesús Santrich’.

En audios de febrero y marzo de 2017, entre Marlon Marín y Vincent Schifano quedaron grabadas dos conversaciones específicas en las que ambos hablaron de una operación de lavado a través de las bancas venezolana y panameña.

El 13 de febrero, día de la captura de Vincent Schifano en Estados Unidos, Marlon Marín se cruzó una decena de llamadas con los ‘mexicanos’ y con un abogado de acento caribeño, identificado como Iván Libreros. El tema de conversación fueron los US$5 millones supuestamente perdidos por el Cártel de Sinaloa en ese operativo.

En dicho diálogo, Iván Libreros les dijo: “Ellos le entregaron dos carros y allá en Miami y dijeron que el otro se lo arrimaban a la oficina, pero estando cerca de donde él lo pararon. Entonces él (Schifano) me mandó a decir: ‘mire, dígales a ellos que cojan el otro carro y lo escondan, que me dejen ver cómo enfrento el problema y evito que esto se me convierta en un problema judicial'”.

Según los audios, Schifano seguía convencido de que el dinero que iba a recibir era de las Farc, pero Marín sabía que no era así, como quedó evidenciado en la llamada del 7 de diciembre de 2017.

En medio de las conversaciones finales interceptadas, dos semanas antes de la captura de ‘Santrich’, la curiosidad es una reiterada y extraña alusión al entonces vicepresidente Óscar Naranjo, mencionado tanto por Marín como por los ‘mexicanos’ por su apellido, el calificativo de “naranja podrida” o “el segundo de tu país”.

Incluso, en una docena de esas conversaciones se llega a sugerir su participación directa en la supuesta operación de narcotráfico. En el primer comentario Marín y los ‘mexicanos’ hablaron de Naranjo como cómplice para mover la droga a Bogotá desde un punto equis del sur del país.

En otro audio, uno de los ‘mexicanos’ le dice a Marín que Naranjo ya había trabajado con gente suya.

Finalmente, en un tercer audio, Marín agregó que fue Naranjo quien alertó a ‘Márquez’, a ‘Santrich’ y a él de que algo raro estaba pasando.