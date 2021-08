Pido a las autoridades que sigan buscando a la niña: tía de Sara Sofía Galván

El pasado 30 de julio, la juez Segunda Penal del circuito Especializada de Bogotá dejó en libertad a Carolina Galván y Nilson Díaz, madre y padrastro de Sara Sofía Galván, tras decretar a favor de la defensa un recurso de nulidad, por los errores en los que incurrió la Fiscalía General de la Nación a la hora de hacer la imputación de cargos.

Esta decisión se tomó de manera virtual y tras varios meses de investigación, luego de que la juez determinó que la Fiscalía incurrió en errores en la comunicación frente a la responsabilidad individual en contra de Galván y Díaz.

Posteriormente, el fiscal general de la Nación anunció que volverá a solicitar a un juez la captura de ambas personas implicadas en la desaparición de la niña. Horas más tarde, Carolina Galván fue capturada nuevamente mientras salía de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

"Fue nefasto para nosotros como familia cuando la juez dijo que hubo errores en el proceso de investigación (...) estas personas no son sospechosas, son responsables de lo que pudo pasarle a mi sobrina. Si hubo errores, por favor corríjanlos", expresó Xiomara Galván, tía de la niña, en diálogo con W Fin de Semana.

Así mismo, Xiomara Galván advirtió que no recibió novedades sobre la investigación de la desaparición de la niña: "Lo que yo más les pedía era que se hiciera justicia, que se corrigieran los errores. No sé qué pasó con este tipo (Nilson Díaz), espero que no haya salido ni se haya perdido, porque si no lo recapturan en el momento exacto, a él no hay nada que lo detenga. No se va a dejar investigar".