A Cali hay que respetarla: Maurice Armitage a ministro de defensa

Durante la realización del Taller Construyendo País que se realiza en la capital del Valle con el presidente Iván Duque y su gabinete, se presentó una disputa entre el alcalde de Cali, Maurice Armitage y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, luego de que el mandatario de los caleños le expresara a Botero, su inconformidad con las problemática de la base área Marco Fidel Suárez.

"Definitivamente con el ministro de defensa no nos hemos entendimos y él no quiso entender a Cali. Espero que cambie de actitud, ojalá encontremos otro camino. No quiero pelear con el ministro, pero sí quiero que tenga muy claro que a Cali hay que respetarla", expresó Armitage.

Tras su enérgica intervención, el jefe de Estado intentó aparciguar la tensión que generó abucheos entre el público asistente.

"Si hay críticas a cualquier miembro del gabinete, esas críticas déjemelas a mí que yo soy el presidente y vengo a Cali a buscar resolver los asuntos", manifestó Duque.

Para concluir el incómodo momento, el presidente invitó a que Armitage y Botero se dieran el abrazo de la paz, pero sin lugar a dudas, el ministro no escondió su molestia, así lo expresó la gobernadora, Dilían Francisca Toro.

"Ministro usted todavía tiene cara de bravito".

El rifirrafe concluyó allí, aunque la tensión se siguió presentando durante el resto del taller.