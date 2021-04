A Tunja será trasladado el cuerpo de ingeniero boyacense asesinado en Tumaco

El pasado 22 de abril a las 7 a.m. fue asesinado el ingeniero boyacense Edwin Yesid González Torres, que venía desempeñándose como director de la obra internacional de La Espriella sobre el río Mataje que conectará a Colombia con Ecuador.

En diálogo con La W, el ingeniero Roblin Silvia dice que su compañero González Torres, oriundo de Cómbita, cuando salía de su residencia, camino al trabajo, y según las primeras versiones y medios locales del municipio nariñense, fue asesinado con arma de fuego por hombres que se movilizaban en una moto.

Cuenta Silva que la víctima trabajaba en la compañía desde hace más de cuatro años, en diferentes proyectos a nivel nacional y, se caracterizó como un buen profesional.

“Lo mataron en unas circunstancias que no entendemos. Es un hombre que sale de Cómbita y se va a ser ingeniería en otras partes del país y es asesinado por bandos delincuenciales. No conocemos el móvil. No sabemos si son tipos de extorsiones o delincuencia, estamos pidiendo el apoyo de las autoridades”, dijo Silva.

El ingeniero de Transporte y Vías, egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc) de Tunja, deja una niña de siete años de edad y su esposa. “Tanto el niño como su compañera estaban viviendo en Tumaco con él”.

Se estableció que el cuerpo del ingeniero es trasladado de Tunja a Tumaco y sus exequias se estarían realizando en la Funeraria San Francisco de Tunja, entre el lunes y martes de la semana entrante para luego ser sepultado en Cómbita.

Los familiares y amigos esperan que el asesinato de Edwin Yesid González Torres no quedé en la impunidad.

Tal como lo informó W desde Nariño, los capturados por este hecho fueron identificados como Enrique Cortés Landázuri y José Fernando Guerrero Jácome, quienes fueron trasladados hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI).