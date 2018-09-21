Accidente deja seis muertos y 10 heridos en Páez, Cauca

La emergencia se presentó en la vereda Chachacué, Resguardo de Tálaga, donde una camioneta se fue a un abismo. Un menor se encuentra en delicadas condiciones. Foto: Cortesía Nasa Tierradentro( Thot )

Organismos de socorro atendieron este viernes un accidente de tránsito que dejó seis personas muertas y 10 heridas en zona rural del municipio de Páez, al oriente del departamento del Cauca.

Los hechos ocurrieron en la vereda Chachucué, Resguardo Indígena de Tálaga, donde una camioneta se fue a un abismo, según testigos, luego que una motocicleta apareciera intempestivamente en una curva invadiendo el carril, ocasionando la perdida de maniobra por parte del conductor.

Los afectados son habitantes de la vereda San Luis que pretendían asistir a un encuentro de rendición de cuentas en el corregimiento de Monte Cruz, municipio de Páez, Belalcázar.

Se informó que entre los lesionados se encuentra un menor de edad en estado crítico, quien fue remitido a La Plata, Huila. Los demás heridos fueron evacuados de la zona y trasladados de urgencia al hospital local.

La secretaria de Gobierno de Páez, Sandra Inés Barrios, informó que las víctimas son cinco mujeres y un hombre. “Cuatro de ellos perdieron la vida en la escena, y dos en el hospital. Los organismos judiciales están realizando las diligencias correspondientes”, agregó.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para dar claridad a lo ocurrido y determinar los motivos que originaron el percance.

Víctimas

Cinco de los fallecidos fueron identificados como: Juan Achipíz, Sara Botín, María Oinó, María Cruz, Alba Luz Uno. Las autoridades trabajan para establecer la identidad de la sexta víctima, una mujer que fue encontrada sin documentos de identificación.



foto: Cortesía Nasa Tierradentro



foto: Cortesía Nasa Tierradentro



foto: Cortesía Nasa Tierradentro