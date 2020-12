Adeudan tres meses de salarios a trabajadores de la salud en Muzo, Boyacá

María del Carmen Sánchez, presidenta de Anthoc Boyacá, denunció que a los trabajadores de la salud del hospital de Muzo, les adeudan tres meses de salarios y la prima de diciembre.

"No somos héroes, somos esclavos. Pedirle al gobernador del departamento que nos ayude con ese hospital de Muzo, porque allí no les han pagado a los trabajadores”, dijo.

Agregó: “hay compañeras que nos están diciendo no tienen para regalarle algo a sus niños y nietos porque les han dicho que no hay plata; es decir les pagan a los contratistas, pero no a los de planta”.

Más o menos 40 trabajadores de la salud son los que prestan servicios de primer nivel para los municipios de Quípama, La Victoria, Coper y Muzo.

Insistió que el Gobierno Nacional debe cancelar el bono que prometió a los trabajadores de la salud que se encuentran en primera línea de riesgo de contagio del coronavirus. "No les han pagado ni siquiera el 10%".

Sánchez pidió que se formalice los trabajadores para que no sigan teniendo contratos “basura”, es decir que sean contratados directamente por los hospitales.