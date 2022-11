Así se vivió el día Internacional de la Paz en Antioquia

Cada 21 de septiembre, la ONU celebra el día de la Paz en todo el mundo, en el que con diversas actividades buscan fortalecer la defensa de los derechos fundamentales de las comunidades. Este año, es la Conmemoración del aniversario número 70 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En Colombia, la ONU celebró este día con varias actividades y escogió la vereda Llanogrande de Dabeiba, occidente de Antioquia, para su evento principal. El jefe de Verificación de la Misión de la ONU en Colombia, Raúl Rosende explicó que se tuvo en cuenta para esa elección, "es un muy buen ejemplo a nivel de reinserción, económica y productiva, es impresionante ver la cantidad de proyectos en los que están participando los excombatientes de la mano de la comunidad".

Y es que historias cómo la de Mariela López Torres evidencia el proceso de reconciliación que se adelanta en Dabeiba. Ella fue víctima de las Farc. En 2015, su esposo fue asesinado por guerrilleros, en plenas negociaciones del acuerdo de paz, además fue desplazada dos veces por esta guerrilla, "pese a eso, decidí apostarle a la paz, aportar mi granito de arena, y aquí estoy, pienso que es muy importante perdonar y sanar, porque entonces si yo no perdonó cómo le voy a enseñar a mis estudiantes, a que lo hagan" aseguró la señora López Torres.

Y es que ella durante muchos años fue la única profesora de la Institución Educativa Madre Laura de Llanogrande, y hoy orienta y da clases a los hijos de ex guerrilleros y militares " los niños son una muestra de paz y reconciliación, en el aula de clase no hay discriminación, ni separación, porque todos fueron víctimas del conflicto, a ellos no les importa ni los toca el pasado de sus papás", explicó Mariela López

Desde 2016 no hay deserción escolar, en esa época la escuela sólo tenía 22 estudiantes y hoy ya son 65 que sueñan con un futuro prometedor. Y fueron estos pequeños los que le cantaron a la paz, acompañados por el instrumental de la Orquesta Filarmónica de Medellín, que también ofreció un concierto para los asistentes. Se sembraron 100 árboles por la vida y se disfrutó de un almuerzo preparado por excombatientes, militares y la comunidad, asesorados por cocineros de la Fundación El Cielo.

En el evento la ONU lanzó el piloto de la alianza de “Fundaciones por la reconciliación” al que se vincularon 21 empresas del sector privado con donaciones para apoyar el proceso de reincorporación de los guerrilleros de Dabeiba.

La gerente de Paz de Antioquia, Tatiana Gutiérrez, reconoció que por lo menos el 50 por ciento de los excombatientes han dejado los antiguas zonas de normalización " pero hay que hacer claridad en que no todos están incumpliendo los acuerdos, muchos han cambiado de lugar de residencia en busca de más y mejores opciones labores, que les permitan mantenerse en la legalidad.

Por su parte Pastor Alape, aseguró que sólo 6 ex miembros de esa guerrilla, de Dabeiba se habrían vinculado con las disidencias de las Farc y que por lo menos 8 mil desmovilizados de esa guerrilla están activos en censos preliminares que adelantan.

















