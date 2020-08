Autodefensas de la Sierra Nevada niegan participación en toma de predios arhuacos

Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) dicen no estar detrás de la instrumentalización de 1.500 campesinos que invaden el resguardo indígena Kogui-Malayo-Arhuaco en el sector de ‘La Lengüeta’, desde el jueves pasado. Mediante un panfleto, cuya veracidad aún no ha sido confirmada por las autoridades, niegan cualquier vínculo con este fenómeno.

El apócrifo asegura que las ACSN no apoya la permanencia ilegal en la propiedad privada y lanza un ultimátum a los que se resisten a abandonar el territorio para que en un término de 48 horas despejen esta zona, que aún está en extinción de dominio bajo el poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el cuidado de Parques Nacionales Naturales y la comunidad arhuaca.

“No podemos permitir desórdenes y manifestaciones públicas donde quieren salir beneficiados unos cuantos, que ya están plenamente identificados”, reza el documento que circula en las plataformas de internet.

#NoticiaW | Grupos paramilitares de la Sierra Nevada niegan su participación en la toma del resguardo indígena en la zona de 'La Lengüeta', área rural de Santa Marta. A través de un panfleto piden a los campesinos invasores salir del territorio en las próximas 48 horas. pic.twitter.com/k4hiWAUg4o — UltimaHoraWR (@UltimaHoraLaW) August 25, 2020

El comunicado también fue dirigido a los medios de comunicación, de quienes estaría recibiendo supuestos señalamientos de ser impulsadores de esta toma de predios.

Lea también: Indígenas arhuacos denuncian invasión de campesinos a sus territorios

Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento por parte de la fuerza pública que le otorgue consistencia a este texto de un grupo paramilitar que, según fuentes oficiales, opera en la zona guardando el legado y la herencia del extraditado exjefe Hernán Giraldo Serna, alias ‘El Patrón’.