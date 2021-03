Cali levanta el toque de queda y la ley seca

El descenso progresivo de los contagios de COVID-19 e ingresos hospitalarios por el virus en Cali, trajo consigo el levantamiento de algunas restricciones como el toque de queda y la ley seca. Sin embargo, se mantiene la prohibición de consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos.



"No habrá restricciones en ninguna parte para adelantar la movilidad que corresponde a cada ciudadano, no se tendrá que justificar el porqué se encuentra en un sitio o en otro en los horarios que en los decretos anteriores estaba la disposición. Se permitirá el expendio de bebidas alcohólicas en todo el territorio de la ciudad de Cali, pero queda prohibido el consumo en espacio público", señaló Carlos Rojas, secretario de Seguridad y Justicia de Cali.



El nuevo decreto emitido por la Alcaldía también dispone que establecimientos como bares, discotecas y restaurantes deberán mantener su horario actual de funcionamiento, entre 10:00 a.m. y 01:00 a.m. del día siguiente.



"Ahora tenemos que dinamizar el comercio en horas de la noche, esto es un voto de confianza que estamos entregando los ciudadanos y empresarios en esta etapa donde están mejorando las cifras", dijo Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección y Vigilancia de Cali.



Se excluye la medida que limitaba los encuentros a 50 personas y se da autonomía a quienes desarrollen reuniones sociales, para que de acuerdo a la capacidad del lugar se cumpla con un límite aforo.

Además, deberán garantizar el cumplimiento del distanciamiento físico y los protocolos de bioseguridad.